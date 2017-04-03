Депутаты предлагают ввести наказание до шести лет тюрьмы за кражу электроэнергии

Депутаты Госдумы от «Единой России» Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев направили для получения отзыва в правительство и Верховный суд проект закона, которым предлагается ввести наказание до шести лет лишения свободы за кражу электроэнергии из объекта электросетевого хозяйства.

Сейчас Уголовный кодекс регламентирует наказание в том числе за кражу из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. По словам Старшинова, к этим же деяниям должна быть приравнена кража из объекта электросетевого хозяйства.

В случае принятия поправки кража электроэнергии будет наказываться штрафом в размере от 100 000 до 500 000 руб., или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 1,5 года или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 000 руб., или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового.

При этом, отметил политик, в законопроекте оговаривается, что те, кто добровольно сообщит о преступлении и в полном объеме возместит причиненный ущерб, могут быть освобождены от уголовной ответственности.