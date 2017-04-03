Путин считает целесообразным увеличение штрафов за незаконные свалки

Один из журналистов на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» предложил президенту Владимиру Путину повысить штрафы за незаконно организованные свалки отходов.

Сейчас штрафы в 2000 руб. никого не останавливают, считает журналист. Путин отметил, что полностью согласен и этот вопрос нужно проработать.

«Что касается ужесточения ответственности, то я с вами согласен, потому что вложения, которые они должны были сделать, но не делают на утилизацию мусора, и штрафы, которые они могли бы заплатить, должны быть сопоставимы. У них должна быть мотивация: лучше проинвестировать в нормальную утилизацию, чем заплатить штраф. Штраф должен быть жестче», - сказал он (цитата по «Интерфаксу»).