Минобороны сообщило о гибели двух российских военных в Сирии

Двое российских военнослужащих погибли в Сирии в результате нападения боевиков, сообщило Минобороны. «Российские военнослужащие контрактной службы, находившиеся в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером - российским военным советником, подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков», – говорится в сообщении ведомства, которое приводит «Интерфакс».

Еще один военный получил ранения, сейчас за его жизнь борются военные медики, отметили в ведомстве. Погибшие россияне представлены к государственным наградам, их имена в Минобороны не назвали.

Ранее РБК сообщил, что российский военный Игорь Завидный, служивший в Сирии по контракту, погиб 9 апреля. Об этом изданию рассказал брат-близнец военного Евгений Завидный. «Накрыло минометным огнем, и погибло два человека. По счастливой случайности его сослуживец отказался ехать, и вместо него поехал парень из другой части», – рассказал он. Имя второго погибшего военного он не назвал.

К настоящему времени за период военной операции в Сирии сообщалось о 68 погибших. Минобороны официально подтвердило гибель 28 военнослужащих.