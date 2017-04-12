США заинтересованы продолжать двусторонние контакты по Украине – Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном была подтверждена необходимость выполнения минских договоренностей. Администрация США продемонстрировала готовность продолжить контакты с Россией по теме Украины.

«Мы затронули кризис на Украине. У нас единая позиция о том, что минские договоренности должны выполняться», - сказал Лавров во время пресс-конференции с Тиллерсоном.

«Мы почувствовали заинтересованность нынешней администрации продолжить двусторонние контакты по этой теме, с тем чтобы помогать искать практические пути в реализации в полной мере минских договоренностей», - пояснил министр.