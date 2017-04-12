Россия и США не обсуждали на переговорах вопрос о санкциях

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не обсуждал на переговорах в Москве статус санкций США в отношении России.

«Мы не обсуждали вопрос изменения статуса санкций, которые были применены в результате определенных действий, предпринятых на Украине», - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Государственный секретарь санкциями сегодня не угрожал, как, собственно, он ничем не угрожал», - подчеркнул со своей стороны Лавров.

Он добавил, что на переговорах «откровенно обсуждались вопросы, по которым между США и Россией существуют проблемы».