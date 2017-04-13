Эрмитажу запретили продавать книги о распродаже шедевров в советское время – СМИ

Комиссия Министерства культуры после проверки Эрмитажа запретила музею продавать книги о «музейных распродажах» в 20-х и 30-х гг. ХХ в. Это в Facebook написал старший научный сотрудник музея Алексей Ларионов. Источники «Фонтанки.ру» сообщили, что претензии властей связаны с оформлением разрешения на публикацию после снятия с документов о распродажах грифа секретности. Оформление вызвало вопросы у федеральных органов, отвечающих за безопасность, утверждают собеседники издания. В УФСБ Петербурга и Ленобласти прокомментировать ситуацию не смогли. «Фонтанка» отмечает, что отдельные документы на эту тему из архивов публиковались и ранее, а запрещенные комиссией Минкульта книги доступны в сети. Пресс-служба Эрмитажа обещала «Кольте.ру» опубликовать официальный комментарий по ситуации на сайте музея.

По словам Ларионова, проверочная комиссия работала в Эрмитаже «пару недель назад» и, по слухам, среди проверяющих были в основном сотрудники не Минкульта, а «другого ведомства». После проверок музей обвинили в том, что он много лет незаконно публиковал секретные документы. «Речь идет о серии сборников на материалах архива Эрмитажа, посвященных, по большей части, музейным распродажам 1920-х – 1930-х гг., - объяснил Ларионов. - Если кто не в курсе – это восемь толстых томов с актами выдач экспонатов в «Антиквариат», перепиской с государственными ведомствами, материалами по организации аукционов за границей и по переговорам о продаже шедевров музея Меллону и Гюльбенкяну. Плюс отдельный том о распродаже коллекций Строгановского дворца, свод протоколов заседаний Совета Эрмитажа и том, посвященный памятникам, «перемещенным» после Второй мировой войны. Образцово сделанные и очень полезные книги». Эти книги продавались только в Эрмитаже, отметил он. Комиссия запретила их продавать, изъяла из киосков, запретила на них ссылаться и запретила издание нового тома с документами за 1932 г.