Леонид Михельсон подтвердил учреждение фонда «Дар» его компанией

Предприниматель Леонид Михельсон подтвердил, что компания «Левит», основным совладельцем которой он является, учредила фонд «Дар» для реализации социально значимых проектов. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель бизнесмена. По его словам, Михельсон, как правило, «оперативного, повседневного участия» в работе фонда не принимает. Бизнесмен подтвердил, что продолжит поддерживать фонд и дальше.

2 марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Илья Елисеев, однокурсник Дмитрия Медведева, и связанные с ним фонды «Дар» и «Соцгоспроект» действуют в интересах премьера. Сегодня стало известно, что председатель наблюдательного совета фонда Елисеев планирует судиться с ФБК и Навальным.