Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и россиян, отмечающих Пасху. Президент присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.

«Великий праздник Пасхи имеет особый нравственный смысл, несет в себе негасимый свет веры, наполняет сердца людей радостью, любовью, стремлением к добру. Пасхальные торжества, которые широко проходят по всей стране, обращают нас к многовековым традициям предков, способствуют утверждению в обществе непреходящих духовных ценностей и идеалов», — говорится в телеграмме президента.

Путин отметил большую роль Русской православной церкви в решении важных социальных проблем, укреплении института семьи и воспитании подрастающего поколения.