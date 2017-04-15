Благодатный огонь впервые будет доставлен в США

Благодатный огонь, который ежегодно накануне православной Пасхи сходит в Иерусалиме и доставляется в разные уголки Земли, впервые будет доставлен в США. Уже получено разрешение на провоз лампады с благодатным огнем на борту самолета.

Принесение огня в США будет совершено по инициативе прихожан Русской зарубежной церкви. Частицы огня передадут в несколько десятков городов России, а также в Баку, Ригу, Таллин и Лондон.

Схождение благодатного огня происходит в Великую субботу в храме Гроба Господня в ходе специального богослужения. Сейчас в Иерусалиме проходят крестные ходы к часовне над Гробом Господним.