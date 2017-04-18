На востоке Турции разбился вертолет с полицейскими

На востоке Турции в провинции Тунджели разбился полицейский вертолет, передали местные СМИ. На борту находились 14 человек, в том числе восемь полицейских, передало агентство Reuters.

Местный телеканал NTV сообщил, что на борту находились семеро полицейских, двое судей и два пилота – таким образом, всего 11 человек. На место крушения близ города Тунджели на вертолете отправлена группа спасателей и военных из 10 человек, передал телеканал.

Позднее NTV уточнил, что на борту вертолета, потерпевшего крушение через 10 минут после взлета, было 12 человек - семь полицейских, трое членов экипажа, судья и младший офицер ВС. Предварительная причина крушения - неблагоприятные погодные условия.