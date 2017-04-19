В районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз

Судно «Герои Арсенала» потерпело крушение в акватории Черного моря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу крымского управления МЧС. К месту происшествия направлены службы экстренного реагирования.

По предварительной информации, он следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна под флагом Панамы, передает «РИА Новости».

В районе Керченского пролива поднялся сильный ветер и начался шторм. Сухогруз пропал с экранов радаров. По неподтвержденным данным, на борту находилось 12 членов экипажа. По данным ТАСС, один из них спасен.

Из-за ухудшения погодных условий работа Керченской паромной переправы приостановлена.