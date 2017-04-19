Стала известна сумма взятки, вменяемая генералу ФСО Лопыреву

В суде стала известна сумма взятки, которая вменяется обвиняемому в коррупции генералу Федеральной службы охраны (ФСО) по Северокавказскому федеральному округу Геннадию Лопыреву.

«Сумма взятки составляет 6,27 млн руб.», - огласила материалы дела судья в Мосгорсуде в среду.

Лопырев находится под арестом с 26 ноября 2016 г. Ему предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России). По версии следствия, Лопырев получал взятки от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ.

Вины во взяточничестве генерал не признает. Его защита заявляла ранее суду, что он скрываться не собирается, а доводы о недвижимости за границей и давлении на свидетеля являются только предположением. В настоящий момент он находится под стражей до 23 апреля.