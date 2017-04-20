Депутаты смогут проводить встречи с избирателями во дворах домов

Межфракционная рабочая группа подготовила проект поправок к законопроекту, который приравнивает встречу депутатов с избирателями к митингам. Об этом «Дождю» сообщил собеседник в Думе и подтвердил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, который возглавляет рабочую группу.

Согласно поправкам депутаты смогут встречаться с избирателями во дворах. «Но при этом необходимо четкое понимание, что такое внутридомовые территории. Потому, например, Тверская улица рядом с жилым домом — это тоже придомовая территория, но и магистраль», — отметил Неверов. Кроме того, депутаты смогут встречаться с избирателями в установленном местными властями перечне помещений и скверов, которые находятся в собственности муниципалитета. В поправках сокращается и срок подачи в местные власти уведомления о встрече с избирателями.

Отказать в такой встрече депутату будет непросто: за несогласование мероприятия без уважительной причины властям угрожает штраф.

Источник в руководстве «Единой России» сообщил телеканалу, что фракция поддержит предложенные рабочей группой поправки. По его словам, этот вариант — компромисс с оппозицией.