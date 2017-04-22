Группа ВМС США войдет в Японское море в ближайшие дни

Вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что группа американских ВМС во главе с авианосцем Carl Vinson войдет в Японское море в ближайшие дни. «Мы ожидаем, что они будут в Японском море уже через несколько дней, до конца этого месяца», — сказал Пенс.

«В чем режим в КНДР не должен ошибаться, так это в том, что у США есть ресурсы, люди и присутствие в регионе для того, чтобы следить за нашими интересами, их безопасностью и безопасностью наших союзников», — добавил вице-президент.

Сейчас авианосная ударная группа ВМС США находится на пути из Сингапура в Японское море. Как заявили в ВМС, цель этих маневров — продемонстрировать КНДР силу американских войск.