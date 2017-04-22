Озеров: Россия может поставить Сирии системы ПВО в приоритетном порядке

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что Россия в случае необходимости может поставить Сирии необходимые объемы ПВО в приоритетном порядке. «Это не потребует дополнительной нагрузки на оборонную промышленность», — отметил сенатор.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск заинтересован в системах противоракетной обороны последнего поколения. По его словам, боевики уничтожили более половины сирийских систем ПВО.