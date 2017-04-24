США в связи с химической атакой ввели санкции в отношении сирийских ученых

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции против 271 сотрудника Сирийского научно-исследовательского центра, объявил министр финансов Стивен Мнучин. Он пояснил журналистам, что эти люди попали в санкционный список, так как, по данным США, принимали участие в работе над химическим оружием в Сирии.

«Наше послание заключается в том, что мы не потерпим применения химического оружия какой бы то ни было из сторон», - сказал министр, подчеркнув, что вводимые санкции – ответ Вашингтона на химатаку, которую, по утверждению США, сирийские правительственные войска провели в начале апреля.