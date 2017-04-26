Генпрокурор раскритиковал суды за отношение к ходатайствам прокуроров

Генпрокурор Юрий Чайка считает ненормальной ситуацию, когда при рассмотрении ходатайств об аресте подозреваемых и обвиняемых прокурор высказывает одну позицию, следователь - другую и суд поддерживает следователя. Как передает ТАСС, он заявил это в Совете Федерации, отвечая на вопросы сенаторов. «Это ненормально, потому что от имени государства прокурор выступает. Именно прокурор выполняет функции уголовного преследования, а не следователь. Следователь - это как бы рабочий инструмент в руках прокурора», - сказал Чайка. По его словам, во всем мире прокурор выполняет одну из двух функций: либо сам расследует уголовное дело, либо руководит расследованием. «У нас, к сожалению, нет ни той, ни другой функции», - добавил он.

За последние 2,5 года количество случаев незаконного возбуждения уголовных дел достигло 6700, сказал также генпрокурор. В 1300 из них были арестованные, никто за их арест ответственности не понес. Чайка считает, что во всем цивилизованном мире срабатывает не жестокость наказания, а принцип его неотвратимости. «Человек будет знать, что если он нарушил закон и будет сам привлечен к уголовной ответственности за это дело, то он будет совершенно по-другому подходить к аресту, к срокам уголовного расследования, возбуждению уголовного дела», - сказал генпрокурор.