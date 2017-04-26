Совет Федерации одобрил закон об онлайн-кинотеатрах

Совет Федерации одобрил закон о регулировании деятельности аудиовизуальных сервисов в сети интернет.

Законом вводится обязанность владельца новостного агрегатора установить одну из предлагаемых Роскомнадзором программ для ЭВМ, предназначенных для определения количества пользователей информационным ресурсом в сети интернет. Аналогичная обязанность вводится для владельца аудиовизуального сервиса.

Согласно закону владельцем онлайн-кинотеатра может выступать российское юрлицо или гражданин России, не имеющий гражданства другого государства.

Иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юрлицо, российское юрлицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, а также иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин России, имеющий гражданство другого государства, их аффилированные лица, в совокупности или каждый в отдельности, вправе осуществлять владение, управление либо контроль прямо или косвенно в отношении более чем 20% долей (акций) в уставном капитале владельца аудиовизуального сервиса при условии согласования этих действий с правительственной комиссией.

Это касается онлайн-кинотеатров, количество пользователей которых на территории РФ составляет менее 50% от общего количества пользователей такого информационного ресурса, говорится в документе.

Рассматривать дела о блокировке кинотеатров в случае серьезных нарушений законодательства будет Мосгорсуд.

Закон вступит в силу с 1 июля 2017 г.