Россия предупредила Норвегию о последствиях размещения в стране ПРО НАТО

Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили заявил, что за размещение на норвежской территории элементов противоракетной обороны НАТО последует ответ с российской стороны. «С нашей стороны последует ответ, причем не только ответ Норвегии, но и всему блоку НАТО», — сказал Рамишвили изданию Dagbladet.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что Размещение США противоракетных комплексов Aegis Ashore в странах Восточной Европы является грубым нарушением Вашингтоном своих обязательств по Договору о ракетах средней и малой дальности. Об этом говорится в комментарии МИДа, опубликованном в связи с выходом доклада Госдепартамента США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.

В МИДе также подчеркнули, что при развертывании систем противоракетной обороны США должны руководствоваться принципом недопустимости укрепления собственной безопасности за счет других стран.