Олланд, Ле Пен и Макрон проголосовали на выборах президента Франции

Президент Франции Франсуа Олланд отдал свой голос на президентских выборах. Он проголосовал на избирательном участке в городе Тюль, пишет газета Le Figaro. Издание отмечает, что президент охотно позировал фотографам и общался с избирателями.

В выборах также приняли участие кандидаты в президенты Франции - лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен и глава движения «Вперед!» Эмманюэль Макрон. Макрон пришел на избирательный участок в курортном Туке вместе с супругой Брижжит. Отмечается, что Макрон был окружен охраной. Ле Пен проголосовала в Энен-Бомоне. Перед этим она встретилась с мэром этого города.

В выборах также принял участие экс-президент Франции Николя Саркози. Он проголосовал на избирательном участке в XVI округе Парижа. Также отдал свой голос премьер-министр Франции Бернар Казнев, он голосовал в департаменте Манш.