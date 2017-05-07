Макрон побеждает на выборах президента Франции — СМИ

Кандидат от движения «Вперед!» Эмманюэль Макрон побеждает на выборах президента Франции, пишет бельгийская газета Le Soir. Напомним, во Франции запрещается публиковать предварительные данные выборов до закрытия последнего избирательного участка. На бельгийские СМИ этот запрет не распространяется.

«Согласно трем различным институтам, Эмманюэль Макрон придет со значительным опережением по итогам президентских выборов, с результатом выше 60%», — говорится в сообщении издания. Газета уточняет, что это результаты опросов, сделанных в воскресенье.

Бельгийский телеканал RTBF также сообщает, что Макрон опережает свою соперницу от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Канал прогнозирует ему 62-64%.

Газета Le Soir также сообщает, что Макрон лидирует в заморских департаментах и территориях Франции. По данным издания, на архипелаге Сен-Пьер и Микелон Макрон набирает 63,3%, на Сен-Бартелеми — 58,4%, на острове Сен-Мартен — 67,6%, в Гваделупе —75,1%, на Мартинике — 77,5%.