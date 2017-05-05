Около 78% французов считают, что победит Макрон - опрос

Большинство французов (78%) считаю, что во втором туре президентских выборов победит бывший министр экономики Эммануэль Макрон. При этом 19% респондентов ожидают, что большинство голосов может набрать кандидат от «Национального фронта» Марин Ле Пен, таковы данные опроса, проведенного Opinionway.

Первый тур выборов президента Франции прошел 23 апреля, во второй тур вышли Макрон с 24,01% голосами, Ле Пен с 21,3% голосами. Второй тур состоится 7 мая.

При этом 54% французов хотели бы, чтобы президентом стал Макрон, а 34% желали бы избрания Ле Пен. Исследование проводилось в период с 1 по 5 мая.

Однако 34% респондентов считают, что ни один из двух кандидатов не имеет необходимых для главы государства качеств. 55% орошенных думают, что ни Макрон, ни Ле Пен не смогут улучшить их жизнь.