61% россиян симпатизируют Ле Пен, 8% – Макрону

61% россиян симпатизируют лидеру «Национального фронта» Марин Ле Пен, которая прошла во второй тур президентских выборов во Франции. Ее сопернику, центристу Эммануэлю Макрону, симпатизируют только 8% опрошенных, показал опрос ВЦИОМа. Опрос проводился 25–26 апреля по телефону по взвешенной выборке из 1200 взрослых россиян. 26% респондентов несимпатичен ни один из кандидатов.

При этом о Ле Пен ничего не знают или не могут сказать 29% респондентов, о Макроне – 50%. Наоборот, слышал о Ле Пен 71% опрошенных, о Макроне – 50%, о не прошедших во второй тур республиканце Франсуа Фиойне слышали 52% россиян, а о кандидате от движения «Непокоренная Франция» Жан-Люке Меланшоне – 34%.

55% россиян интересуются ходом избирательной кампании во Франции, 10% из них сказали, что следят за ней внимательно, а 45% – время от времени. 57% опрошенных считают, что исход выборов будет значим для России.

Большинство россиян симпатизируют кандидату, который ясно и однозначно высказывается за нормализацию и преодоление текущего конфликта России и Запада, комментирует результаты опроса гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.