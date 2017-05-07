Явка на выборах президента Франции превысила 65%

По данным на 17.00 по местному времени (18.00 мск), явка на выборах президента Франции составила 65,3%, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на МВД страны. В первом туре явка к этому времени составляла 69,42%.

Во Франции проходит второй тур президентских выборов. Французы выбирают между лидерами партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен и движения «Вперед!» Эмманюэлем Макроном. Избирательные участки закроются в 19.00 по местному времени (20.00 мск), в некоторых крупных городах - на час позже.

Французское законодательство запрещает национальным СМИ публиковать предварительные результаты голосования. По данным бельгийских СМИ, победу с большим отрывом одерживает Макрон.