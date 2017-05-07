В Кремле ответили на сообщения о содействии в выдаче загранпаспорта Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Кремль якобы помог оппозиционеру Алексею Навальному получить загранпаспорт. «Мы не занимаемся выдачей загранпаспортов», — сказал Песков «РИА Новости».

Ранее газета «Московский комсомолец» со ссылкой на источники сообщила, что Навальный ради получения загранпаспорта обратился в администрацию президента.

Также издание сообщает, что Навальный сегодня вылетел в Барселону. После нападения с зеленкой политик заявил, что практически полностью потерял зрение и ему требуется лечение за границей.