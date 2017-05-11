Председатель СПЧ Федотов приветствовал условное наказание Соколовскому

Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов приветствовал условное наказание блогеру Руслану Соколовскому. «То, что срок условный, это хорошо. А насколько приговор обоснован, можно будет сказать тогда, когда Совет ознакомится с текстом приговора», — сказал Федотов.

«Мы намерены внимательно изучить текст приговора и выскажем по нему свое мнение после вступления приговора в силу. Мы стараемся не высказываться по поводу судебных решений до их вступления в силу, чтобы не оказывать влияния на апелляционную инстанцию», — добавил председатель СПЧ.

Сегодня в Екатеринбурге судья Верх-Исетского районного суда дала условный срок блогеру Руслану Соколовскому, который «ловил покемонов» в церкви и которого судили за разжигание ненависти к верующим и нарушение прав на свободу вероисповедания. Суд признал обвиняемого виновным по всем статьям.