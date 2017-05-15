В МЧС предупредили об ухудшении погоды в центральной части России

В центральной части России ожидается сильное ухудшение погоды в ближайшие сутки — начнется сильный ветер, ливни и заморозки, сообщили в региональном управлении ГУ МЧС.

В Курской области объявлено штормовое предупреждение. «Утром 16 мая местами по Курской области ожидаются заморозки до 1 градуса, представляющие опасность для ранних яровых культур», — говорится в сообщении МЧС. Днем во вторник возможны грозы с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. Аналогичные грозы ожидаются в Белгородской и в Орловской областях.

«Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом (перехлестом, повреждением) ЛЭП, линий связи, затруднением при проведении АВР, затруднения в работе городского общественного транспорта, увеличением ДТП, подтоплением низменных участков автомобильных дорог», — сообщили в ГУ МЧС по региону.