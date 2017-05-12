Ответственный за разгон облаков подрядчик объяснил плохую погоду 9 мая

Замгендиректора «Агентства атмосферных технологий» (АТТЕХ) Василий Мартанов заявил, что обеспечение безоблачного неба над Москвой 9 мая не входило в задачи компании. «Речь не идет об обеспечении безоблачного неба над Москвой, поскольку такая задача современными технологиями может быть достигнута при определенных (наиболее простых) метеоусловиях», — приводит РБК письменный ответ Мартанова.

Чтобы получить оценку выполненных работ, он предложил обратиться к заказчику — московскому городскому специализированному управлению по экспертизе, ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства.

Напомним, из-за неблагоприятных погодных условий 9 мая было решено отменить воздушную часть военного парада на Красной площади. В 2017 г. власти Москвы выделили почти 300 млн руб. на разгон облаков 1 и 9 мая, а также в День России 12 июня 2017 г. Заказчиком работ выступает ГКУ «Экспертавтодор». Разгоняли облака в праздничные дни над Москвой 10 самолетов.