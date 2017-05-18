Суд 30 мая рассмотрит по существу иск Усманова к Навальному

Люблинский суд Москвы назначил на 30 мая рассмотрение по существу иска о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова к политику Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Как сообщает «Интерфакс», это решение огласила судья Марина Васина. 18 мая в суде прошла досудебная подготовка по иску. Стороны отказались от мирового соглашения.

Усманов требует опровергнуть сведения, которые считает не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, денежной компенсации он не просит.

В апреле бизнесмен подал в суд на Навального и ФБК из-за расследования фонда о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. В расследовании утверждалось, что сокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ними фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд руб., что рассматривается создателями фильма как взятка.

В интервью «Ведомостям» Усманов рассказал, что передал землю и дом «Соцгоспроекту» в ходе сделки, позволившей ему расширить свое имение в Успенском.