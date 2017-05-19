Счетная палата нашла миллиарды рублей неопознанных штрафов за нарушения ПДД

Сокращение вдвое административного штрафа за нарушение ПДД, если оштрафованный водитель успевает оплатить его в двадцатидневный срок, положительного результата не дало, констатировала Счетная палата. Коллегия ведомства под председательством главы палаты Татьяны Голиковой рассмотрела результаты анализа администрирования таких штрафов в 2015-2016 гг. Доклад представил аудитор Сергей Шторгин. О выявленных недостатках в этой работе Счетная палата проинформирует все заинтересованные ведомства.

Проверка подтвердила высокую эффективность для сбора штрафов комплексов фото- и видеофиксации нарушений. Также отмечен рост на 4,8% количества юридических и физических лиц, добровольно уплативших штрафы, с 57,97 млн в 2015 г. до 60,76 млн в 2016 г. Однако при этом выросло и число выписанных постановлений о штрафах, причем доля добровольных плательщиков в отношении к количеству выписанных постановлений сократилась с 75,6% в 2015 г. до 70,8% в 2016 г.

Счетная палата выяснила, что между МВД и ФССП не налажена своевременная и полная передача материалов для принудительного взыскания штрафов, говорится в пресс-релизе ведомства. Проанализировав статистику выписанных в МВД протоколов и протоколов, по которым судебные приставы возбуждают исполнительное производство, СП подсчитала, что в 2016 г. невзысканная сумма штрафа расчетно может составлять более 250 млн руб., исходя из среднего значения штрафа, выписанного ГАИ. Электронная система обмена сведениями между ФССП и МВД требует усовершенствования и взаимной интеграции информационных систем обоих ведомств, считают аудиторы.

В частности, СП выявила ряд нарушений в этом взаимодействии: например, повторное направление штрафов без проверки причин, почему первое постановление было возвращено, некорректное оформление постановлений о штрафах, отправка постановлений не по по месту совершения исполнительных действий по взысканию штрафов и т. д.

Также проверка показала, что ежегодно остается большим объем платежей, не идентифицированных с лицами, уплатившими наложенные на них штрафы. «Каждый пятый рубль платежей неидентифицирован, что порождает необходимость проведения дополнительных контрольных мероприятий сотрудниками ГИБДД и ФССП России, а соответственно, государственных расходов», - констатирует Счетная палата. По мнению аудиторов, это происходит из-за массовых случаев «невнесения сведений об оплате штрафов коммерческими банками и другими организациями, принимающими платежи, в ГИС ГМП» и некорректного заполнения оштрафованными платежных документов. Сумма неидентифицированных платежей расчетно оценивается в 2015 г. в размере 13,6 млрд руб., а в 2016 г. – 10,9 млрд руб.