Россия откажется от модернизации старых образцов вооружения

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил, что новая программа вооружения предусматривает отход от модернизации старых образцов оружия.

«Мы отказываемся от модернизации старых образцов вооружения. Хотя надо сказать, что модернизация — это такое же нормальное явление, как создание новых образцов. Но модернизаций не должно быть бесконечное множество. Три, четыре, не более. Иначе это останавливает создание новой программы вооружения», — сказал Рогозин в программе «Вести в субботу» на канале «Россия 1».

По его словам, новая программа будет инновационной, ставка в ней будет делаться на создание интеллектуального оружия и автоматических систем.