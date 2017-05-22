«Калашников» отказался от серийного производства боевого робота «Соратник»

Концерн «Калашников» завершил испытания боевого робота «Соратник», сообщил «Интерфаксу» генеральный директор концерна Алексей Криворучко.

Он уточнил, что «Соратник» не планировался к принятию на вооружение, серийного производства робота не будет.

«В рамках работы по аванпроекту была проведена отработка конструкторских и инженерных решений, которые могут быть использованы при создании других робототехнических дистанционно управляемых комплексов», – заявил Криворучко.

«Соратник» вооружен крупнокалиберным пулеметом «Корд».