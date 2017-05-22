Введение визового режима между Украиной и Россией нанесет ущерб украинской стороне – Песков

Визовый режим с Россией, призывы к введению которого звучат в Верховной раде Украины, нанесет огромный ущерб этой стране, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Гипотетические рассуждения в данном случае вряд ли возможны. Давайте дождемся очередного витка русофобских дискуссий», - сказал Песков.

Он напомнил, что этот вопрос «неоднократно пытались поставить на повестку дня, но каждый раз хватало остатков трезвости, чтобы его не рассматривать, посмотрим, что будет на этот раз».

«Это из разряда: отморожу уши назло бабушке. Сложно будет переоценить негативный эффект для самих жителей Украины», - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее сообщалось, что за введение визового режима с Россией высказался руководитель фракции украинского парламента «Народный фронт» Максим Бурбак.