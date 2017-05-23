СКР подтвердил завершение расследования уголовного дела в отношении Улюкаева

Бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере")», - сказала она (цитата по ТАСС).

Ранее о том, что расследование уголовного дела, возбужденного против Улюкаева, завершено, сообщал источник АГН «Москва» в правоохранительных органах. Он уточнял, что экс-министра обвиняют в получении взятки в размере $2 млн за положительную оценку Минэкономразвития, повлиявшую на результаты сделки по покупке «Башнефти».

Басманный районный суд 15 ноября прошлого года поместил Улюкаева под домашний арест. В тот же день президент Владимир Путин подписал указ об освобождении его от должности министра в связи с утратой доверия.

Впоследствии Мосгорсуд оставил Улюкаева под домашним арестом до 15 июля. Суд разрешил ему утренние двухчасовые прогулки.