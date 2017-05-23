Расследование уголовного дела в отношении Улюкаева завершено

Расследование уголовного дела, возбужденного против экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, завершено. Его обвиняют в получении взятки в размере $2 млн за положительную оценку Минэкономразвития, повлиявшую на результаты сделки по покупке «Башнефти», передает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции. Расследование уголовного дела завершено», - уточнил источник, отметив, что бывший министр и его защита в ближайшее время приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Адвокаты Улюкаева не стали комментировать данную информацию.

Ранее Мосгорсуд оставил Улюкаева под домашним арестом до 15 июля. Суд разрешил ему утренние двухчасовые прогулки.

Басманный районный суд 15 ноября прошлого года поместил Улюкаева под домашний арест. В тот же день президент Владимир Путин подписал указ об освобождении его от должности министра в связи с утратой доверия.