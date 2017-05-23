Детский омбудсмен прокомментировала возможный запрет на участие несовершеннолетних в митингах

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко ввести запрет на вовлечение детей в акции протеста. «Все, что касается детей, требует особого внимания и особой заботы… манипуляции детским мнением… надо максимально создать условия, чтобы это стало невозможно», — заявила Кузнецова. Она подчеркнула, что каждый имеет право на выражение своего мнения, однако нужно чувствовать ту грань, где появляется манипуляция сознанием детей.

Ранее Матвиенко выступила за введение законодательного запрета на вовлечение детей в протестные акции. Эту инициативу поддержала и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.