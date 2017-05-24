МЧС направляет авиацию в Красноярский край для борьбы с пожарами

Глава МЧС России Владимир Пучков поручил направить авиацию в Красноярский край для борьбы с пожарами, передает ТАСС.

«Перебрасывайте на место всю тяжелую авиацию - Ил-76, самолеты Бе-200, должны работать вертолеты Ми-8», - сказал министр на заседании рабочей группы правкомиссии.

По его словам, основные причины пожара как в предыдущие году - несанкционированные сельхозпалы, а также нарушение противопожарного режима.

В результате пожаров в Канске погиб один человек, сгорело 36 домов, 40 домов сгорело в Лесосибирске и 10 домов - в поселке Стрелка Лесосибирского района, в Бирилюсском районе в результате пожара сгорели еще 15 жилых домов. Огнем уничтожены два лесозаготовительных и одно деревообрабатывающее предприятие. Дальнейшее распространение огня остановлено, а жители пострадавших домов размещены у родственников и знакомых.