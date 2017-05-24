Прямая линия президента пройдет после Дня России – РБК

Традиционная прямая линия президента скорее всего состоится 15 июня, сообщает РБК со ссылкой на источники. В 2017 г. встреча будет проходить на два месяца позже обычного.

Ежегодная прямая линия президента запланирована на 15 июня, заявили РБК два источника, близкие к Кремлю, источник на одном из федеральных каналов, собеседник, знакомый с ходом организации мероприятия, и подтвердил федеральный чиновник.

При этом 15 июня пока что является основной датой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть сроки проведения встречи.

Подготовка к мероприятию ведется уже несколько недель. В частности, идет подбор граждан, которых пригласят в студию, где президент будет отвечать на вопросы. Также идет планирование, из каких регионов будет осуществляться прямое включение с участием россиян. С большой долей вероятности включения будут из региона Байкала и Калининградской области, уточняет РБК.