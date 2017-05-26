Васильева: большинство школьников – участников митинга не знают смысла слова «коррупция»

Министр образования и науки Ольга Васильева заявила, что после акции 26 марта была проведена аналитическая работа, в ходе которой выяснилось, что большинство участников протестных акций «Он нам не Димон» не знают смысла слова «коррупция». Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Дать определение, что такое коррупция, 70% не смогли. Это к слову о том, за что и как. Прежде всего, работа должна вестись планомерно и четко с теми, кто их пытается вывести», - цитирует ТАСС Васильеву.

Что же касается самих детей, то, по словам министра, «молодежи в любое время свойственно быть очень любвеобильной и романтической».

Васильева подчеркнула, что детей не следует привлекать к политическим акциям. «Дети должны быть вне политики. Это априори», - сказала Васильева, отвечая на вопрос о возможности участия молодежи в политике.

26 марта в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах прошли протестные акции, среди участников которых оказались подростки.