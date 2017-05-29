WP: США планируют возобновить переговоры с Россией по Украине

Во время их встречи в Овальном кабинете в марте президент США Дональд Трамп сказал канцлеру Германии Ангеле Меркель, что ответственность за украинский кризис лежит на Европе и что США не будут принимать активное участие в его урегулировании, пишет The Washington Post со ссылкой на двух чиновников. Однако два месяца спустя администрация Трампа приняла решение изменить курс и планирует вновь участвовать в разрешении кризиса на Украине, пишет газета.

По данным издания, инициативой занимается госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Кроме того, запущен «межведомственный процесс» по выработке новой стратегии, в котором участвует также аппарат вице-президента США Майкла Пенса.

Источники сообщают, что госсекретарь должен назначить спецпосланника от госдепа, который будет отвечать за перезапуск переговоров по Украине. По данным газеты, спецпосланник будет вести переговоры напрямую с помощником президента России Владиславом Сурковым.