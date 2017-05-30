На Москву надвигается вторая волна холодного фронта с грозами и порывистым ветром

Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе 31 мая, ожидается гроза, сильный ветер и туман. Вторая волна холодного атмосферного фронта приближается к Москве. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России. Как отмечают синоптики, после Москвы стихия может обрушиться на центральные регионы России, например Брянскую, Орловскую, Липецкую, Курскую и Белгородскую области.

«К Московской и Владимирской областям подходит еще один холодный атмосферный фронт с дождями. Местами они могут быть сильными, в отдельных районах с грозами, градом и порывистым ветром - до 22 м/с», - говорится в сообщении.

Накануне, 29 мая, во время непогоды в Москве шквалистый ветер ломал деревья, рекламные щиты, срывал обшивку с крыш, а также плохо закрепленные объекты. Скорость ветра в некоторых районах столицы доходила до 30 м в секунду. «Впору укреплять все, что может улететь, и машины лучше не ставить рядом с ненадежными конструкциями», - заявили в Гидрометцентре.

Температура воздуха в центральной части России снизится. «Вместе с ураганом пришло похолодание. Ночью до +3 .. +8 градусов, в Костромской области даже до ноля. В Москве завтра +17 .. +19. Днем ожидаются умеренные дожди. В большинстве областей, кроме Калужской, Тульской, Ярославской и Тверской, - ветер с порывами 15-20 м/с. Только на юге Центрального округа - в Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской областях - сохранятся летние температуры: +22 .. +27», - уточняет метеобюро. Из-за непогоды в режим повышенной готовности переведены силы МЧС.

По информации Гидрометцентра, опасный период будет сохраняться в течение нескольких дней. 31 мая и 1 июня через север центрального округа пройдет циклон с дождями, грозами, градом и ветром 15-20 м/с. 1 июня ночью воздух остынет до 5-10 градусов, а днем снова станет по-летнему тепло.

В Москве и Подмосковье днем 31 мая ожидается +20 - +22, местами возможен дождь, грозы и порывы ветра до 15 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +7 - +9 градусов, что прохладнее обычного. 1 июня в столице также ожидаются дождь, гроза и порывистый ветер до 20 м/с. Днем температура воздуха составит +16 - +18. 2 июня днем +12 - +17 градусов, ночью +2 - +7 градусов.