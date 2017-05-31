Усманов не требовал удалить весь ролик Навального – пресс-служба

Бизнесмен Алишер Усманов требовал от оппозиционера Алексея Навального удалить не весь ролик с антикоррупционным расследованием, а только те части, которые порочат честь и достоинство самого Усманова, пояснила его пресс-служба.

Ранее Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск миллиардера, в котором он требовал опровергнуть 12 публикаций политика и ФБК. Кроме того, Усманов требовал удалить в течение 10 дней с даты вступления в силу решения суда фильм «Он вам не Димон», который размещен на отдельном сайте, на сайте Навального, в его Facebook, а также на канале YouTube.

Судья обязала ответчика опровергнуть распространенные им сведения о бизнесмене и удалить со своего сайта ролик с антикоррупционным расследованием. Навальный заявил, что намерен обжаловать решение суда, а видеоролик удалять не собирается.

«Не успел пройти суд, а господин Навальный снова начал лгать и извиваться. Так, он заявляет, что не будет удалять свой злополучный ролик. Однако в соответствии с исковым требованием А. Б. Усманова и решением суда этот иск удовлетворившим, удалению подлежат только те фрагменты этого ролика, а также других материалов Навального и ФБК на YouTube и его собственных ресурсах, которые порочат честь и достоинство господина Усманова», — говорится в сообщении пресс-службы.

В иске Усманов просил удалить фрагменты, содержащие порочащие по его мнению сведения, однако судья в своем решении зачитала, что необходимо удалить публикации и видеоролики, содержащие эти сведения. «Признать не соответствующими действительности и порочащими сведения о том, что Усманов дал взятку Медведеву путем пожертвования земельного участка с постройками в селе Знаменское фонду «Соцгоспроект»; Усманов осуществляет цензуру в издательском доме «Коммерсантъ»; Усманов дал взятку Шувалову; Усманов является преступником, давал взятки Медведеву и другим российским чиновникам; похитил советский горно-обогатительный комбинат и не доплачивает налоги. Обязать Навального А.А. и Фонд борьбы с коррупцией в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу удалить размещенные в сети интернет на сайтах по электронным адресам dimon.navalny.com, navalny.com, fbk.info, на канале YouTube.com, в социальной сети Facebook.com публикации и видеоролики, содержащие вышеуказанные сведения», - сказала судья.

В апреле стало известно, что Усманов подает в суд на Навального и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) после выхода фильма «Он вам не Димон» о недвижимости, которая находится в пользовании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Усманов требует опровергнуть сведения, которые считает не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, денежной компенсации он не просит. В расследовании ФБК утверждалось, что сокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ними фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд руб., что рассматривается создателями фильма как взятка. В интервью «Ведомостям» Усманов рассказал, что передал землю и дом «Соцгоспроекту» в ходе сделки, позволившей ему расширить свое имение в Успенском.