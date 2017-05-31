Минобороны назвало основную версию крушения Ту-154 в Черном море

Завершено расследование причин крушения в декабре прошлого года Ту-154, принадлежащего Минобороны. Самолет упал в Черное море предположительно из-за потери ориентации командира судна. К такому выводу пришли эксперты, проводившие расследование, сообщает Минобороны России.

«Причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентации (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Как отмечает ведомство, расследование показало, что нарушений при рассадке пассажиров, загрузке и заправке Ту-154 не было.

«Комиссией не выявлено нарушений действующих требований, качающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза, вес которого составлял 150 кг. Также не установлено никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту города Сочи или воздействия внешних факторов», - отмечается в пресс-релизе.

Самолет Ту-154Б2 потерпел крушение ночью 25 декабря 2016 г. ОН упал в акватории Черного моря недалеко от Сочи. На борту лайнера находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля имени Александрова, главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.