Турчинов пошутил, что для окончания войны в Донбассе надо «взять Москву»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов пошутил, что война в Донбассе закончится, когда украинские войска «возьмут Москву». Он опубликовал видео из поездки в Донбасс в Facebook.

Отвечая на вопрос, когда закончатся военные действия на востоке Украины, украинский чиновник сказал: «Когда Москву возьмем, тогда и завершится».

Турчинов посетил Марьинку и Красногоровку и осмотрел позиции украинских военных.