Из России на Донбасс отправлена 65-я гуманитарная колонна

МЧС направило в Донбасс 65-ю по счету автомобильную колонну с гуманитарной помощью, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. «Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы направилась колонна автомобилей, которые везут около 400 тонн гуманитарной помощи», - сказал. Это в основном детские продуктовые наборы и медикаменты.

Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 г. За это время на территорию юго-востока Украины доставлено более 68 000 тонн гуманитарных грузов