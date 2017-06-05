Экс-директору Библиотеки украинской литературы Шариной дали условный срок за экстремизм и растрату

Сегодня Мещанский суд Москвы признал виновной в экстремизме и растрате и приговорил к условному лишению свободы экс-директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину. «Суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой. Признать подсудимую виновной в экстремизме и растрате денежных средств. Назначить Шариной наказание в виде четырех лет лишения свободы условно», – огласила приговор судья Елена Гудовшникова. Назначен испытательный срок в 4 года.

Гособвинение попросило суд назначить Шариной наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Шарина в суде заявила, что приговор ей непонятен, а доказательств того, что она каким-то образом разжигала ненависть, нет ни одного.

28 октября 2015 г. в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски, после чего Шарина была помещена под домашний арест, который продолжается до сих пор. В начале февраля защита Шариной обратилась в Страсбургский суд с жалобой на условия ее домашнего ареста.

Изначально в отношении ее было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК (возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Поводом для возбуждения дела стало распространение среди посетителей библиотеки книг Дмитрия Корчинского (участник запрещенной в России организации УНА-УНСО), которые были признаны судом экстремистскими. Затем следствие включило в периметр обвинения Шариной до двух десятков признанных экстремистскими и запрещенных в России материалов.

5 апреля 2016 г. Шариной было предъявлено еще одно обвинение – в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, Шарина в 2011–2013 гг. расходовала предназначенные для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу об экстремизме. Позднее ей было предъявлено обвинение еще в одном эпизоде растраты – на этот раз в крупном размере.

По версии обвинения, директор библиотеки «нарушая законодательство, организовала получение платежных поручений с расчетного счета департамента финансов города Москвы на расчетный счет Московской коллегии адвокатов общей суммой 297 000 руб.», а также совершила растрату на сумму 2,8 млн руб., устроив по документам на работу знакомых ее юриста, обеспечив их зарплатой и страховкой. Таким образом, подследственной был нанесен ущерб в 2,8 млн руб.