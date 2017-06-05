В результате стрельбы в Орландо погибли шесть человек

Жертвами стрельбы в американском городе Орландо в штате Флорида стали не менее шести человек. Об этом сообщает в понедельник телеканал CNN.

Среди погибших числится и человек, открывший стрельбу. Он покончил с собой. Полиция исключила версию теракта.

Стрельба была открыта в понедельник около 8.00 по местному времени недалеко от Форсайт-роуд. Согласно последним данным, инцидент произошел в офисном центре. Стрельбу устроил недовольный сотрудник из-за конфликта на работе.

«Он был уволен где-то в апреле этого года», - заявил шериф округа Орандж Джерри Демингс.