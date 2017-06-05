Смольный предложил оппозиции перенести протестную акцию 12 июня в Удельный парк и сократить численность

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга отказал сторонникам Алексея Навального в проведении акции 12 июня в центре города, сообщила глава петербургского штаба политика Полина Костылева «Интерфаксу».

«Мы подали четыре разные заявки, в том числе на Марсово поле и площадь у Театра юного зрителя, заявили численность до 15 000 участников. Комитет по законности выдал нам четыре отказа, в которых просит сократить число участников до 3000 человек и перенести мероприятие в Удельный парк», - уточнила она.

Организаторы сообщили Смольному, что уменьшить число участников не представляется возможным, и подали заявки на три новых места: Александровский парк (у станции метро «Горьковская»), у памятника Ленину на Московской площади, а также Марсово поле.

«На 12 июня на Марсовом запланировано патриотическое мероприятие под названием "Служу России", проходить оно будет с 11.00 до 21.00. Мы просим рассмотреть возможность предоставить нам Марсово поле с 21.00 до 23.00», - уточнила Костылева.

Между тем администрация Калининграда предложила сторонникам Навального провести митинг 12 июня в парке Южный, сообщили «Интерфаксу» в мэрии в понедельник.

«В Калининграде есть несколько официальных мест, где региональным законом разрешено проведение массовых мероприятий. Сторонникам А. Навального в ответ на их заявку было предложено одно из таких мест - парк Южный, где нередко проходят массовые акции. Другие площадки отданы под иные мероприятия», - сказал представитель мэрии.

По его словам, сторонники Навального пока что обдумывают данное предложение.

Однако в социальных сетях организаторы митинга заявляют, что не согласны с таким предложением и будут в суде оспаривать решение мэрии.

«Мы уверены в своей правоте и уверены, что суд мы выиграем! А также запланировано подать заявки на пикет в разрешенные дни», - заявляют сторонники Навального.