Генпрокуратура: сведения о проверке «панамского досье» не подлежат огласке

Сведения о проведении прокурорской проверки «панамского досье» не подлежат огласке. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России в ответ на запрос RNS.

«Сообщаю, что запрашиваемая информация содержит сведения, не подлежащие огласке», — цитирует агентство ответ начальника управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Александра Куренного. RNS просило ведомство предоставить информацию о статусе и результатах проверки, а также сообщить, были ли обнаружены противоправные факты в деятельности каких-либо субъектов.

В апреле генпрокурор Юрий Чайка заявил, что ведомство начало проверку «панамских документов» - в частности, был отправлен запрос властям Панамы. Генпрокурор отметил, что результаты проверки будут представлены президенту и обнародованы.