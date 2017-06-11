Фильм «Он вам не Димон» появился на сайте комитета правительства Петербурга

На сайте комитета правительства Санкт-Петербурга по вопросам законности, правопорядка и безопасности появился фильм Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон». Рядом с роликом была запись: «Выбери, кто тобой манипулирует». Никаких комментариев по данному инциденту не поступало. На момент публикации запись и видеоролик были удалены.

Ранее фильм появился на сайте прокуратуры Ярославской области. Видеоролик сопровождался призывом к жителям города не ходить на «несанкционированные мероприятия»: «Сидите дома. Скорее мы вас посадим, а не Димона». В прокуратуре заявили, что сайт подвергся хакерской атаке, по данному факту начата проверка. На момент публикации сайт прокуратуры не работал.